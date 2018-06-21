Павловск, Воронежская область, 21 июня, 2018, 18:02 — ИА Регнум. В Павловске Воронежской области местные догхантеры развесили объявления о том, что на территории местного детсада «будут устанавливаться капканы и ловушки с ядовитым кормом».

Эдвин Генри Ландсир. Бойцовские собаки сбили дыхание. 1839

Фото объявления появилось в группе «Подслушано в Павловске» «ВКонтакте».

"Уважаемые владельцы домашних кошек!!! Доводим до вашего сведения, что с 20.06.2018 и систематически на территории детского сада №7 будут устанавливаться капканы и ловушки с ядовитым кормом для беспризорных собак и кошек, которые гадят и разносят заразу. Берегите своих животных и не оставляйте их без присмотра. Родительский комитет», — говорится в объявлении.

Заведующая детским садом №7 Ольга Кульбачная в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявила, что руководство детского сада к данному объявлению никакого отношения не имеет. Более того, подчеркнула заведующая, о каких-то решениях родительского комитета, связанных с бродячими животными, ей неизвестно, тем более такой проблемы у детского сада на данный момент нет. В случае же, если такие проблемы возникнут, добавила собеседница, руководство учреждения обратится в администрацию города.

Между тем объявление вызвало широкий резонанс в социальной сети — одни пользователи возмущались безответственностью руководства детсада, поскольку от ловушек и отравы могут пострадать, прежде всего, дети, другие — призывали решать проблему бездомных животных по-другому. Нашлись и те, кто поддержал «родительский комитет», посчитав, что только так можно обезопасить детей от «заразы».