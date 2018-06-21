Великобритания, 21 июня, 2018, 18:00 — ИА Регнум. В Британии не менее 650 пациентов небольшой больницы в Госпорте (графство Хэпшир) в период с 1989 по 2000 год умерли от назначенного им без необходимости сильнейшего обезболивающего — диацетилморфина или героина, пишет газета New York Times.

Больничная палата

Следственной группе удалось установить смерти еще пяти человек: было установлено, что им было назначено лечение, не соответствовавшее тяжести их состояния. Им прописали неадекватные дозы диацетилморфина — наркотического вещества, более известного как героин. В Великобритании оно используется в качестве обезболивающего.

В полицию уже не в первый раз обращаются родственники пациентов Военного мемориального госпиталя Госпорта. В 90-х годах полиция Хэмпшира уже занималась расследованием лечения 92 пациентов, однако никаких мер предпринято не было.

Теперь же следственная группа нашла полные медицинские карты более 1 тыс. пациентов, которые умерли в больнице. Из них опиаты без соответствующих клинических показаний получили 456 пациентов. В докладе также говорится о том, что часть карт пациентов отсутствует в больнице, и погибших может быть по крайней мере еще 200 человек.

Самое большое число пациентов, погибших, предположительно, от диацетилморфина, вела врач Джейн Бартон. Именно она установила схему назначения препарата и его введения с помощью диффузора, которой следовали другие врачи. Бартон была уволена в 2009 году по результатам рассмотрения ее дела дисциплинарной комиссией, однако ей даже не запретили медицинскую практику.

Семьи пациентов требуют уголовного преследования Бартон, однако пока нет информации, будут ли они против нее выдвинуты.

По данным следственной группы, представившей 20 июня доклад правительству, с 1989 по 2000 год в этом госпитале регулярно назначались опиоиды, даже тем пациентам, у которых не было болей вообще. Получали героин и те пациенты, которым были нужны гораздо более легкие обезболивающие.

Кроме того, среди получавших диацетилморфин пациентов было много пожилых людей, и большинство из них госпитализировались профилактически, без каких-либо серьезных болезней и жалоб. Многие пациенты получали опиаты не только без необходимости и в опасных дозировках, но и в опасных сочетаниях с седативными препаратами.

Следствие утверждает, что в течение многих лет должностные лица не осуществляли или отказывались осуществлять надлежащий надзор за использованием таких препаратов, а персонал, который жаловался на это, увольняли. На то, что в госпитале часто необоснованно назначаются опиаты, медсестры жаловались еще в 1991 году, а спустя несколько лет начали жаловаться родственники.

Теперь перед уволенными медсестрами, дававшими показания в полиции ранее и теперь следственной группе, и родственниками погибших извинился министр здравоохранения Джереми Хант. Он заявил в парламенте, что если бы полиция и местные власти услышали их жалобы, то «многих трагедий удалось бы избежать».

По словам бывшего епископа Ливерпуля Джона Джонса, который возглавляет это правительственное расследование и ранее вел другие, «практикой, сложившейся в госпитале, стало сокращение жизней пациентов путем назначения и введения опиатов без медицинского обоснования».

В своем докладе епископ Джонс указывает, что многолетняя практика, сложившаяся в военном госпитале Госпорта — это худшее, что только можно представить. Руководство больницы покрывало своих врачей, а жалобы родственников погибших пациентов много лет не привлекали внимания, в том числе полиции и государства.