Москва, 21 июня, 2018, 18:03 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп хочет продемонстрировать свою готовность к диалогу, показать своё отличие от тех европейских партнеров, которые действуют ультимативно, считает член комитета Совфеда РФ по международным делам Ольга Тимофеева. Об этом она заявил 21 июня в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, рассуждая о возможной встрече президента РФ Владимира Путина с Дональдом Трампом.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Дональд Трамп любит навязывать свои правила, — сказала она. — Для Трампа представляет интерес возможность встретиться с нашим президентом до саммита НАТО, чтобы сверить позиции РФ и США по тем или иным вопросам. Я полагаю, что вероятность достижения конкретных договорённостей крайне мала, но Трамп хочет показать, что он выстраивает диалог, в отличие от европейских партнёров, которые просто ультимативно навязывают свои условия. Он хочет оставить за собой право быть первым, кто идёт на договорённости с РФ, и для него важен именно этот момент».

Напомним, как сообщил 21 июня источник в американской администрации, координировать подготовку встречи российского и американского президентов со стороны США будет советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

Сама встреча главы российского государства Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, по данным источников в Вашингтоне, может состояться в середине июля 2018 года, сразу после саммита НАТО.