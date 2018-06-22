Москва, 22 июня, 2018, 08:18 — ИА Регнум. Через несколько дней после заявления Рособрназора о том, что ЕГЭ по математике профильного уровня прошел штатно и без утечек, это организация пообещала подать в суд на петербургского учителя, который сообщил об утечках заданий профильного математического ЕГЭ. По словам Рособрнадзора, учитель обнародовал непроверенную информацию, но можно ли проверить то, что мы о ЕГЭ знаем, пишет автор ИА REGNUM Анастасия Шарова.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

Надзирающий орган свои заверения в том, что утечек не было, потому что быть не могло, никак не подкрепляет. Будет ли проведена объективная проверка или дело сойдет на нет, остается вопросом, как и то, кто и как будет проверять Рособрнадзор. По словам председателя комиссии по проверке ЕГЭ по математике в Ульяновской области Леонида Самойлова, «статистика проверки показывает, что утечек готовых вариантов не было, тем более не было утечек готовых ответов и решений, а если где-то и были проблемы, то они носят локальный единичный характер».

Однако проблема в том, что в свободном доступе многолетней статистики нет при том, что при наличии полных данных за несколько лет можно было бы изучить уровень и динамику результатов, сравнить регионы, области и школы, увидеть возможные варианты утечек. Но эти данные недоступны. По сути, о ЕГЭ мы вообще ничего не знаем: не знаем, насколько отличаются варианты у разных школьников, есть ли разница в зависимости от школы и региона, насколько типовые задания содержатся в разных вариантах, у кого и в каком объеме присутствуют такие же задания, как в тренировочных вариантах… Отсутствие в свободном доступе данных оставляет вопрос о честности проведения ЕГЭ открытым. Неизвестны нам и корреляции результатов, например, взаимных изменений результатов по разным предметам. Неизвестна зависимость от экономического состояния региона, от профиля школ, от социально-экономической ситуации в семьях. И это еще не все, чего мы не знаем о ЕГЭ. Так почему о стратегических разработках России становится известно всему миру, а информация о ЕГЭ является государственной тайной?

Читайте подробности: Узнает ли Россия правду о результатах ЕГЭ?

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