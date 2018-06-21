Санкт-Петербург, 21 июня, 2018, 17:54 — ИА Регнум. В городском парламенте Петербурга удивлены тем, что обрушившийся на город сильный ветер для городских служб и многих горожан оказался неприятным сюрпризом. В связи с потенциально опасными климатическими явлениями Смольному предложено усилить оповещение горожан. В ближайшие дни в город на Неве снова придет непогода.

Дарья Антонова ИА REGNUM Последствия урагана

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев («Единая Россия») направил обращение губернатору Георгию Полтавченко с просьбой объяснить, почему в городе не был заранее объявлен «цветной» уровень опасности в связи с сильным ветром, пришедшим в Петербург в четверг, 20 июня.

«Прошу Вас разъяснить, по каким причинам в Санкт-Петербурге не был объявлен желтый или оранжевый уровень опасности, и в соответствии с этим информирование об ухудшении погоды было проведено не в полном объеме», — говорится в обращении парламентария к губернатору.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Петербурге в среду был отмечен сильный ветер, его порывы достигали 18 м/с. По всему городу происходили падения деревьев, дорожных знаков, светофоров и рекламных щитов. По данным агентства, как минимум в одном случае был пострадавший — на мужчину упал рекламный щит.

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Кроме того, штормовой ветер в Петербурге повредил кровлю наземного павильона станции метро «Новокрестовская», построенной специально к чемпионату мира по футболу в России. Один из вестибюлей станции пришлось временно закрыть.

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Как отмечает депутат Цивилев, многие дороги оказались перекрыты упавшими деревьями, а в городе Пушкине (входит в состав Санкт-Петербурга) поваленные ветром деревья привели к отключению электричества,

«Предлагаю рассмотреть меры на комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности вопрос об улучшении информирования граждан о чрезвычайных ситуациях метеорологического характера», — отметил Алексей Цивилев в письме Георгию Полтавченко, сообщили 21 июня в пресс-службе депутата.

Добавим, что ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу вновь предупредило о непогоде на 22 июня. В ночь на пятницу ожидается дождь, местами небольшой, местами гроза. Днем в отдельных районах местами кратковременный дождь. Ветер ночью юго-восточный, южный, днем южный, юго-западный 7−12 м/с, при грозах порывы до 15−18 м/с.