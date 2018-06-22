Иван Шилов ИА REGNUM 22 июня

Москва, 22 июня, 2018, 06:00 — ИА Регнум. Николай Григорьевич Иващенко родился 6 августа 1923 года в г. Алма-Ате Казахской ССР. Войну встретил в 17 лет, будучи курсантом железнодорожного техникума. Страна нуждалась в летчиках, поэтому в то время при каждом учебном заведении действовала комиссия по отбору курсантов в летные школы, и, успешно пройдя её, Николай Григорьевич был направлен в г. Славгород (Алтайский край) в лётное училище, эвакуированное туда в 41-м из г. Балашова. Там он проходил курс первоначальной лётной подготовки, когда вышел приказ Сталина любой ценой удержать Сталинград и бросить туда все силы.

Фото из личного архива семьи Иващенко Николай Григорьевич Иващенко

В настоящее время Николай Григорьевич Иващенко живёт на родине в г. Алма-Ате. Ему 95 лет, планирует «дотянуть до 100». Не любит вспоминать и рассказывать о войне.

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