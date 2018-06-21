Москва, 21 июня, 2018, 17:59 — ИА Регнум. Нет ни одной позиции, по которой между Россией и США было бы намечено хоть какое-то согласование, считает руководитель Центра политических исследований стран Северной и Восточной Европы Александр Сытин. Об этом он заявил 21 июня в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя предполагаемую скорую встречу президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Kremlin.ru Дональд Трамп и Владимир Путин на церемонии фотографирования лидеров экономик форума АТЭС. 10 − 11 ноября 2017 года, Дананг

«Ни по Ирану, ни по ядерному вооружению, ни по Украине не достигнуто хоть каких-то согласований, — считает Сытин. — Трамп, возможно, проведёт эту встречу перед саммитом НАТО, чтобы попугать других членов Северного Альянса и воздействовать на них: «Не будете следовать со мной — я договорюсь с Россией». Нет ни одной предпосылки для того, чтобы они (Путин и Трамп — прим. ИА REGNUM ) договорились. Создана лишь информационная атмосфера».

Напомним, пока официального подтверждения предстоящей встречи двух президентов до сих пор не получено. Когда это может произойти, неизвестно. Об этом в частности заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Кроме того, он отказался комментировать сообщения о подготовке встречи глав двух государств, подтвердив при этом приезд в Россию советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.

До этого Песков заявлял, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться уже летом 2018 года.