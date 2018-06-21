Мурманск, 21 июня, 2018, 17:42 — ИА Регнум. В мурманский порт сегодня зашёл круизный лайнер «Braemar». Самый длинный из всех судов, которые заходили в гавань Мурманска — почти 200 метров. 7 пассажирских палуб — рестораны, кафе, 3 бассейна, игровые и спортивные площадки, кинотеатр, дискотека, салоны красоты и даже торговый центр, сообщает ГТРК Мурман.

B-port.com Лайнер «Braemar» в порту Мурманска

На борту 730 туристов, большинство из них — граждане Великобритании. Накануне лайнер прошел вдоль побережья Норвегии, сделав остановки сразу в нескольких городах.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году круизы в Арктику продолжит и Росатомфлот — ледокол «50 лет Победы» совершит 5 рейсов на Северный Полюс.