Киев, 23 июня, 2018, 12:32 — ИА Регнум. Новая концепция автокефализации украинской церкви, изобретенная Петром Порошенко, может иметь продолжение. Почему Константинопольский патриарх взялся развивать тему, выхваченную из пустой болтовни украинского президента, рассказывает автор ИА REGNUM Яков Рудь.

Иван Шилов ИА REGNUM

Константинопольский патриарх Варфоломей назвал украинскую церковь «пребывающей в расколе». С этим утверждением вполне можно согласиться, но вот то, что прозвучало как следствие, с трудом лезет в какие-либо ворота. Почему-то свои «заявки» на каноническую территорию Московского патриархата Фанар преподносит как «возвращение к истине». Раззадорившиеся в ожидании близкого «признания» украинские раскольники уже прикидывают, как будут делить между собой православные святыни, включая две Лавры — Киево-Печерскую и Почаевскую.

Но подход Константинопольского патриархата и киевских раскольников к «независимости» различается, похоже, что Фанар вознамерился прирасти еще одной метрополией. В ситуации же с автокефалией в целом можно увидеть и стратегическую помощь лучших друзей майданной власти из Вашингтона.

Какие признаки свидетельствуют об этом, читайте в статье: Новый выбор Киева: между Церковью-Матерью и Церковью-мачехой

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