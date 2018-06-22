Дамаск, 22 июня, 2018, 06:33 — ИА Регнум. Судя по непрекращающейся активности американских военных в Сирии, план Пентагона состоит в том, чтобы оторвать в свою пользу нефтегазовые районы и воспрепятствовать действиям Ирана и проиранской «Хезболлы». Таким образом, под контролем Дамаска реально остается не более половины страны. Согласится ли Башар Асад на такой вариант размена и в дальнейшем, обсуждает автор ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Башар Асад

«Тяжелая работа сил демократии», выразившаяся в Северной Африке и на Ближнем Востоке в событиях т.н. «арабской весны», особенно тяжело ударила по Сирии. Погибли сотни тысяч людей, миллионы стали беженцами. Вместо демократичных, цивилизованных методов политического диалога регион полыхнул гражданскими войнами, голову подняли экстремисты различного толка, из которых ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — всего лишь самая известная.

Американская борьба с терроризмом и помощь «умеренным» боевикам выражается также в нападении с воздуха на правительственные вооруженные силы Дамаска и их союзников, за исключением российских ВКС. Таким образом, превратившаяся в гигантскую мясорубку территория Сирии планомерно перемалывает алавитов, христиан, суннитов и шиитов, а также десятки тысяч исламистских боевиков, приезжающих со всего мира поддержать халифатистов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Чем закончится продолжающаяся уже более семи лет «демократизация»?

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