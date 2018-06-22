Пекин, 22 июня, 2018, 05:29 — ИА Регнум. Как развивается противостояние США с КНР и Россией и что Вашингтон намерен предпринять для подрыва мощи своих оппонентов, рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Дональд Трамп

Приход к власти в США республиканца Дональда Трампа вызвал бурю восторга у тех, кто возмущался политикой Демократической партии, проводящей стратегию транснациональных корпораций за счет интересов Америки. Но курс «на возвращение былого величия», взятый Трампом, не мог не привести к нарастанию конфликтов с теми, кого США считают своими конкурентами.

Торговая война, начатая Трампом против Китая, была вероятна уже достаточно давно, поэтому быстрый ответ Китая, очевидно, подготовленный заранее, никого не удивил. Интересно другое: как США предполагают нанести Китаю несопоставимый ущерб, ведь только так выигрываются войны. И, похоже, здесь одной экономической сферой усилия Вашингтона не ограничатся. Удар именно по передовым направлениям развития, находящимся на стыке индустрии и науки Китая, предполагает крах или хотя бы резкое замедление роста собственных научно-технологических школ.

А без них рост как промышленности и инфраструктуры, так и переориентация экономики в целом станут для Поднебесной весьма проблематичны. Вопрос этот принципиален, и уклониться от схватки вряд ли удастся. Для России же это противостояние может стать пространством новых стратегических возможностей.

Читайте подробности: Экономическая война: Вашингтон запускает в Китае «горбачевский» сценарий

Также читайте другие статьи Руслана Хубиева о международной политике.