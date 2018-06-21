Юхнов, Калужская область, 21 июня, 2018, 17:27 — ИА Регнум. В Юхновском районе Калужской области прокуратура обнаружила опасные для жизни и здоровья детские игровые площадки. Как сообщил 21 июня корреспонденту ИА REGNUM и. о. прокурора Юхновского района Александр Бубнов, на территории Юхнова расположены 17 площадок, семь из которых не соответствуют требованиям закона.

Антон Привальский ИА Красная Весна Детская площадка в снегу

Детские качели на площадках непригодны для использования, испорчены деревянные части игровых элементов, а металл спортивных сооружений изъеден коррозией. Кроме того, на площадках не обновляют песочное покрытие и не косят траву. В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района главе администрации города внесено представление.

Отметим, на уличной детской площадке в калужском сквере Воронина упал с высоты и получил травмы пятилетний мальчик. Ребёнка госпитализировали с ушибами и сотрясением мозга. Мать пострадавшего винит в произошедшем организацию, обслуживающую детскую площадку. По её мнению, уличный игровой комплекс находится в неудовлетворительном состоянии. Следственное управление СКР по Калужской области проводит процессуальную проверку инцидента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правоохранители обнаружили более 1 тыс. нарушений на детских площадках калужского региона. В девяти муниципальных образованиях Калужской области было выявлено 500 бесхозных детских площадок, обнаружены площадки, не соответствующие требованиям безопасности, с разрушенными и покрытыми трещинами и сколами игровыми элементами и незакреплёнными спортивными снарядами, что может нанести серьёзный вред здоровью и жизни. Такие уличные детские площадки имеются в Козельском, Дзержинском, Перемышльском, Ульяновском, Бабынинском, Думиничском и Людиновском районах области.

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