Симферополь, 21 июня, 2018, 17:23 — ИА Регнум. Министерство топлива и энергетики Крыма должно к началу осени снизить тариф на электроэнергию для общежитий с 2,43 до 1,93 рубля за киловатт. Об этом 21 июня на рабочем совещании в крымском правительстве заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Так быть не должно. У людей худшее положение, чем в тех домах, куда заведено и тепло, и газ, и электроэнергия, а здесь только электроэнергия, а с них ещё больше «дерут», — отметил глава региона.

Глава РК поручил подготовить соответствующее поручение, согласно которому к 1 сентября все общежития республики, отапливаемые за счёт электроэнергии, должны получать тариф 1,93 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр топлива и энергетики РК Вадим Белик заявил, что большинство общежитий полуострова платят за электроэнергию по завышенному тарифу при том, что почти все они не имеют централизованного отопления и газоснабжения.