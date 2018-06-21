Дублин, 21 июня, 2018, 17:23 — ИА Регнум. Ядерная сделка с Ираном является благом для всего мирового сообщества и поэтому Евросоюз от нее не откажется, заявил 21 июня председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в парламенте Ирландии.

Kremlin.ru Жан-Клод Юнкер

При этом Юнкер подчеркнул, что США «остаются особым партнером Европы», однако необходимо придерживаться правил, ценностей и взятых на себя обязательств.

«Это то, что мы делаем в вопросах климата или ядерного оружия в Иране. Мы будем придерживаться взятых на себя обязательств, потому что это хорошо для нас и для всего мира», — цитирует слова Юнкера пресс-служба Еврокомиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, США 8 мая объявили о своем выходе из ядерной сделки с Ираном и восстановлении антииранских санкций. Россия, Китай и Евросоюз выступили против этого решения Вашингтона и заявили о намерении соблюдать условия сделки с Ираном.