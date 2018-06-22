Иван Шилов ИА REGNUM 22 июня

Москва, 22 июня, 2018, 18:00 — ИА Регнум. В обобщённом электронном банке данных «Мемориал» — 16,6 млн документов о безвозвратных потерях Красной армии в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. Есть там фотокопия документа с едва читающимся шрифтом печатной машинки — список безвозвратных потерь сержантского и рядового состава частей 16-го Укрепрайона (Ленинградская область) за февраль 1944 года. Пятая сверху строка гласит:

«Колчин Вениамин Григорьевич, ефрейтор, зам. командира. Член ВЛКСМ. Родился в 1918 году в городе Верхнеуральске Челябинской области. Призван Микояновским районным военным комиссариатом Омской обл. При отражении атаки противника пропал без вести 25.02.1944 г. ».

Вениамин Колчин не погиб. Он получил контузию и попал в плен, оказался в лагере для военнопленных.