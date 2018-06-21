Самара, 21 июня, 2018, 17:16 — ИА Регнум. 21 июня на стадионе «Самара Арена» был разыгран матч 2-го тура группы C в рамках чемпионата мира — 2018 между национальными сборными Дании и Австралии. Противостояние завершилось со счётом 1:1.

Павел Редин ИА Красная весна Самара. Самара Арена

В дебюте матча плеймейкер «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен открыл счёт, замкнув передачу Николаса Йоргенсена — 1:0. Через 31 минуту Миле Единак сравнил счёт точным ударом с пенальти — 1:1.

Статистика матча (Дания/Австралия)

Удары 10/13

Удары в створ 5/6

Владение 49%/51%

Фолы 7/5

Дания, набрав 4 очка, поднялась на первое место. Австралия с 1-м очком закрепилась на 3-й строчке.

Составы на матч:

Дания: Шмейхель, Кьер, Кристенсен, Далсгор, Ларсен, Делейни, Эриксен, Шене, Йоргенсен, Поульсен, Систо.

Австралия: Райан, Миллигэн, Бехич, Ридсон, Сэйнсбери, Лекки, Крузе, Муй, Единак, Рогич, Наббаут.

Главный арбитр матча: Антониу Матеус Лаос.

Предупреждения: Поульсен — 37, Систо — 84.

Голы: Эриксен 7 — 1:0, Единак (пен) 37 — 1:1.