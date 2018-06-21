Калининград, 21 июня, 2018, 17:15 — ИА Регнум. В Калининградской области началось благоустройство заброшенного воинского захоронения Первой мировой войны — Ширгупёнен (или Сциргупёнен), где покоятся солдаты Русской императорской армии.

Starover.livejournal.com Сохранившиеся православные кресты на заброшенном кладбище Первой мировой войны

До наших дней объект был заброшен и полностью зарос крапивой, кустарником и мелколесьем.

«Наша главная задача — сделать так, чтобы запустение и заброшенность исчезли с этого места навсегда. На объекте еще много работы, но, я уверен, вместе мы справимся и осенью мемориал будет не узнать», — рассказал руководитель волонтерского движения Валерий Гусаров.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что по одним данным в Ширгупенен покоятся 265, по другим — 48 русских воинов, погибших во время Первой мировой войны.

В 1946 году посёлок был назван Дальнее, но просуществовал с этим именем совсем недолго, в хрущевское время как неперспективная деревня Дальнее было ликвидировано.

Напомним, Калининградская область — единственный регион Российской Федерации, где проходили сражения Первой мировой войны. На сегодня в российском эксклаве насчитывается порядка 1 тысячи захоронений, связанных с военными действиями вековой давности.