Рим, 21 июня, 2018, 17:15 — ИА Регнум. «Наконец-то я вижу Италию, которую уважают в Европе и в мире», — этими словами вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо на своей странице в Twitter в четверг, 21 июня, прокомментировал новость о звонке канцлера Германии Ангелы Меркель итальянскому премьеру Джузеппе Конте по вопросу о предстоящем «мигрантском саммите» Евросоюза.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кайзерин. Меркель

В ближайшее воскресенье, 24 июня, руководители 10 стран ЕС намерены повести в Брюсселе закрытую и неформальную встречу, на которой будут утверждены основы новой миграционной политики Евросоюза.

Участие Италии в этой встрече оказалось под вопросом после того, как появилась информация, что руководители Германии и Франции уже подготовили выгодный им вариант соглашения, а Италии предложат лишь подписать его без обсуждений.

Вице-премьер страны Маттео Сальвини, а также источники Rainews в окружении премьер-министра Конте заявили, что при таких вводных Конте или вообще откажется от встречи, или использует право вето при голосовании.

Позже Меркель позвонила итальянскому премьеру, чтобы сказать ему, что информация не соответствует действительности и что мнение Италии никто не собирается не учитывать.

Разногласие по вопросу о миграции между Италией с одной стороны и Францией и Германией — с другой вызвано тем, что Рим больше волнуют вопросы проникновения нелегальных мигрантов в ЕС, ведь въезжают они чаще всего именно через Италию, а Париж и Берлин больше озабочены темой дальнейшего перемещения мигрантов внутри ЕС.

Представители итальянского правительства ранее заявили, что готовы обсуждать упрощение высылки мигрантов из одной страны ЕС в другую (ту, откуда они приехали) только после того, как будет решён вопрос об укреплении общих границ сообщества и о равномерном распределении миграционных потоков по всему ЕС.