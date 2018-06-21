Красногорск, 21 июня, 2018, 17:14 — ИА Регнум. Боец смешанных боевых единоборств Джефф Монсон намерен заняться переработкой мусора в подмосковном Красногорске. Об этом он сообщил в эфире «Радио 1».

КПРФ ТВ Джефф Монсон

Джефф Монсон заявил о планах стать депутатом городского парламента Красногорска и озвучил проблемы, решением которых он планирует заняться. Среди них — внедрение переработки мусора, развитие спорта и психологическая работа с людьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«Вообще, проблема с мусором — одна из мировых. И я хотел бы принять участие в решении проблемы по переработке этого мусора. Очистить нашу планету», — отметил Монсон.

Напомним, боец ММА и бразильского джиу-джитсу Джефф Монсон родился и проживал в США, в 2018 году он получил российское гражданство. В настоящее время он работает тренером по бразильскому джиу-джитсу в Красногорском спортивном комплексе «Опалиха», на базе которого открыта его школа боевых искусств. По словам Монсона, чем больше спорта в стране — тем лучше.

«Я планирую развивать спорт. Хочу сконцентрироваться на вопросах, связанных с детьми, чтобы у них было больше возможностей для самореализации. Это будет моя задача номер один», — заявил боец.

Он напомнил, что также получил образование психолога и намерен помогать людям, организовывая психологические тренинги. Монсон отметил, что аналогичной работой занимался и в США.

«В поисках работы, например. Возможно — помощь в борьбе с алкоголизмом. Или просто чтобы выпить со мной чашку кофе, и мы обсудим все вопросы и проблемы, которые их интересуют», — заключил Монсон.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 29 мая 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство РФ американского бойца смешанного стиля единоборств Джеффри Монсона.