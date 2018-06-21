Волгоград, 21 июня, 2018, 17:11 — ИА Регнум. Волгоградский металлургический комбинат «Красный октябрь» оштрафован на 220 тыс. рублей за отсутствие разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Об этом 20 июня со ссылкой на решение Ворошиловского районного суда сообщила пресс-служба регионального управления Росприроднадзора. Надзорный орган также в четвертый раз настаивал на административном приостановлении работы цеха №2. Но суд вновь не удовлетворил это требование.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Загрязнение

Решение было принято 19 июня. Как отметила пресс-служба ведомства, подобный штраф завод получает в шестой раз за два года. Общая сумма штрафов уже превысила 1 млн рублей. Кроме того, в 2015 году суд обязал предприятие выполнить техническое перевооружение электросталеплавительного цеха №2. В частности, завод должен был организовать сухую газоочистку. Сейчас на заводе ведутся работы.

«Экологическая обстановка в районе влияния АО «ВМК «Красный Октябрь» находится на постоянном контроле управления», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что работа завода сейчас приостановлена на два месяца. Это связано с проведением чемпионата мира по футболу — 2018. Ранее местные СМИ сообщали, что над работниками завода нависла угроза массового сокращения.

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