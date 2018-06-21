Москва, 21 июня, 2018, 17:10 — ИА Регнум. Зрителей чемпионата мира — 2018 очаровала российская болельщица, чьё фото в кокошнике и с двумя триколорами буквально взорвало мир, любящий, как известно, глазами. Красотку сфотографировали на церемонии открытия ЧМ. СМИ тут же назвали её самой красивой российской болельщицей.

Йозеф Хейнц (Старший). Портрет Туллии д'Арагоны. 1537

Но, как выяснилось позднее, девушка оказалась порнозвездой, специализирующейся на свинг-вечеринках. А до этого занятия Наталья стала победительницей конкурса красоты «Мисс Москва — 2007». Что ж, дорожка от одного к другому весьма коротка, а футбол не знает границ.