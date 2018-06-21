Калуга, 21 июня, 2018, 17:08 — ИА Регнум. Из школ Калужской области в 2018 году выпускаются 504 золотых медалиста. Они успешно завершили освоение образовательных программ среднего общего образования, прошли государственную итоговую аттестацию и получили итоговые оценки «отлично» по всем учебным предметам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 21 июня в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru На церемонии вручения выпускникам.медалей «За особые успехи в учении».

21 июня в Калуге прошла традиционная церемония вручения медалей «За особые успехи в учении» выпускникам школ области. В 2018 году она прошла под девизом: «Твоё время — время успеха!». Наибольшее число обладателей золотых медалей в Калуге (186 выпускника), Обнинске (31), а также в Дзержинском (34), Кировском (33), Боровском (32) и Малоярославецком (29) районах.

Золотые медали юношам и девушкам вручили губернатор области Анатолий Артамонов и региональный министр образования и науки Александр Аникеев. Вместе с золотыми медалями выпускники получили памятные часы.

«Горжусь тем, что у нас есть такой большой отряд талантливой молодежи, от которой во многом зависит будущее Калужской области. Давайте вместе делать нашу землю еще красивее», — заявил губернатор, приветствуя выпускников.

Анатолий Артамонов пригласил их продолжить обучение в вузах региона, а также выразил надежду, что многих свяжут свою дальнейшую судьбу с Калужской областью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году золотые медали в Калужской области получили 484 выпускника. Наибольшее число медалистов обучались в Калуге, Обнинске, Малоярославецком, Дзержинском, Боровском, Людиновском и Кировском районах. Выпускники, получившие в результате сдачи ЕГЭ 250 и более баллов и выбравшие для обучения калужские вузы, будут получать от области дополнительную стипендию. В 2016 году в калужском регионе было 472 золотых медалиста.