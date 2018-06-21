Москва, 21 июня, 2018, 17:05 — ИА Регнум. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость выступила с заявлением в связи с планами повышения пенсионного возраста. В частности партия намерена добиваться разработки пакета законопроектов, которые предполагаютвведение административной ответственности для предприятий всех форм собственности, отказывающих предоставлять работу людям предпенсионного возраста, введения квот для работников старше 55 лет в государственных корпорациях, в муниципальных предприятиях, в учреждениях образования и культуры, повышения коэффициента замещения как минимум до 40% в соответствии с рекомендациями Международной Организации Труда.

Юлия Карнаева ИА REGNUM В Летнем саду

«Партия пенсионеров твердо убеждена в том, что сложная демографическая ситуация, в которой оказалась наша страна, и угрожающее финансовое положение Пенсионного Фонда России требуют принятия решительных мер», — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Партии пенсионеров за социальную справедливость.

«Партия настаивает на том, чтобы подобные шаги были продуманными и осторожными и в соответствии с требованиями президента России Владимира Путина, которые способствовали «увеличению размеров пенсий» и «сокращению разрыва между размером пенсии и заработной платой, которая была у человека перед выходом на пенсию», — подчеркивается в заявлении.

Напомним, в своих программных документах Российская партия пенсионеров неоднократно высказывалась за профессиональный анализ причин и условий провалов всех пяти предшествующих пенсионных реформ в нашей стране, против механического повышения пенсионного возраста.

«Мы поддерживаем намерение тех, кто стремится сделать процесс пенсионной реформы постепенным и как можно более безболезненным для тех российских граждан, которые приближаются к возрасту выхода на пенсию. Однако этого явно недостаточно. Необходимо обеспечить людей старшего возраста гарантированными высокооплачиваемыми рабочими местами, законодательно предоставить твердые гарантии трудоустройства людям предпенсионного возраста, заложить надежную основу для качественного повышения размеров пенсионного обеспечения, обеспечить условия для активного долголетия. Партия пенсионеров настаивает на принятии пакета законопроектов, предполагающих введение административной ответственности для предприятий всех форм собственности, отказывающих предоставлять работу людям предпенсионного возраста, введения квот для работников старше 55 лет в государственных корпорациях, в муниципальных предприятиях, в учреждениях образования и культуры, повышения коэффициента замещения как минимум до 40% в соответствии с рекомендациями Международной Организации Труда», — подчеркивается в документе.

«Гарантии могут быть одни — укрепление нашей экономики за счет того, что должны появляться новые предприятия, которые будут давать новые рабочие места. В настоящий момент многие люди готовы работать где угодно, но для них нет рабочих мест. Государство должно обеспечить рабочими местами тех, у кого наступает пенсионный возраст. Необходимо законодательно закрепить то, что предприятия, ведомства, муниципальные и другие органы власти, нанимающие людей, после наступления 50-летнего возраста увольняли люди только на особых основаниях — либо за нарушение трудового законодательства, либо если нет возможности качественно выполнять работу из-за состояния здоровья. Иными словами, чтобы не было дискриминации по возрасту, — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель Центрального совета Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Бураков.

«Для того, чтобы заниматься этой проблематикой, необходимо иметь хорошую группу специалистов. Повышать пенсионный возраст можно, но при выполнении определенных условий. В том числе, человек должен иметь возможность самоопределиться по достижении 55 или 60 лет, когда ему уходить на пенсию. Он может выйти на пенсию и в 60 лет, но у него будет пенсия, фиксированная по тому трудовому стажу, который он будет иметь к этому моменту», — подчеркнул Владимир Бураков.

Таким образом, Российская партия пенсионеров намерена активно добиваться предоставления гражданам России права выходить на пенсию по достижении пенсионного возраста, действующего в настоящее время (60 лет для мужчин и 55 для женщин), в том случае, если они согласны на сохранение нынешнего размера их пенсии. Аналогичным правом пользуются граждане многих развитых стран мира, в том числе государств Евросоюза.

«Пенсионная реформа должна быть полноценной, и охватывать все стороны пенсионного обеспечения и жизни пенсионеров», — завершил свой комментарий российский политик.

«Стабильность и эффективность развития нашего общества в настоящее время особенно остро требует продуманности и ответственности принимаемых решений, привлечения к их разработке и анализу самых широких слоев населения, общественных объединений, политических партий социальной направленности, последовательно и твердо защищающих интересы людей старшего возраста, чьими трудами и держится современная Россия. Партия пенсионеров уверена, что только такой подход позволит в полном объеме исполнить требования Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», — подчеркивается в заявлении Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.