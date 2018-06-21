Тбилиси, 21 июня, 2018, 17:04 — ИА Регнум. Эстония обещает Грузии сильную поддержку на предстоящем саммите НАТО. Об этом президенту Грузии Георгию Маргвелашвили заявил эстонский премьер Юрий Ратас.

U.S. Army Europe Грузинские солдаты в ходе совместных учений стран-участниц НАТО и их союзников на Яворовском военном полигоне. Львовская область, Украина

По информации пресс-службы президента Грузии, Георгий Маргвелашвили находится с рабочим визитом в Таллине, где принимает участие в мероприятиях, посвященных 100-летию независимости Эстонии.

По заявлению Юрия Ратаса, Эстонию и Грузию объединяют общие ценности, и Эстония поддерживала и всегда будет поддерживать как суверенитет и территориальную целостность Грузии, так и ее интеграцию с ЕС и НАТО.

О подготовке к предстоящему саммиту НАТО Георгий Маргвелашвили собирается поговорить и с президентами 6 стран, вместе с ним участвующих в праздничных мероприятиях, проходящих в Таллине, говорится в сообщении пресс-службы главы грузинского государства.

Первую встречу в рамках рабочего визита президент Грузии провел сегодня с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд. Встреча прошла как в формате один на один, так и в расширенном формате. На ней также говорилось о подготовке к саммиту НАТО.

«Грузинская сторона получила от президента Эстонии рекомендации и подтверждение поддержки. На встрече также обсуждались вызовы региональной безопасности, последствия российской оккупации, политика непризнания оккупированных территорий и поддержка Эстонии в этом направлении», — сказано в сообщении.