Рим, 21 июня, 2018, 17:00 — ИА Регнум. Самое влиятельное издание Италии Corriere della Sera в четверг, 21 июня, рассказывает своим читателям о двух недавних цыганских «погромах» (это слово используется без перевода — pogrom) на Украине, в киевском Голосеевском парке и на Лысой горе.

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Погром

Интерес итальянских СМИ к этой теме усилился после недавнего обещания главы МВД страны Маттео Сальвини «пересчитать цыган» и выяснить, сколько их в Италии и чем они занимаются.

Тем временем в Киеве женщины и дети в цыганских лагерях становятся жертвами нападения «вооружённых до зубов людей», рассказывает Corriere. Подобные происшествия случаются на Украине все чаще, указывает издание.

Нападение 7 июня было проведено «неонацистами, признаваемыми украинским министерством внутренних дел», отмечают авторы.

«Такие рейды многие называют государственными цыганскими погромами, ведь они происходят совершенно спокойно, при свете дня, на глазах у журналистов и правоохранительных органов, и никто этим акциям не препятствует», — резюмируют итальянские журналисты.