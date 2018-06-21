Ташкент, 21 июня, 2018, 17:23 — ИА Регнум. В первом полугодии 2018 год в Узбекистане открылись 13 новых соборных мечетей, в том числе семь в Сурхандарьинской области республики, заявил председатель управления мусульман Узбекистана, муфтий Усманхон Алимов, выступая на международном форуме «Общие духовные ценности братских народов». Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе духовного управления мусульман республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курбан-байрам

Международный форум прошел 20 июня в Чимкенте. В мероприятии, приуроченном к году Узбекистана в Казахстане, приняли участие 600 представителей духовенства двух стран. Организаторы форума отметили, что встреча позволит укрепить сотрудничество Казахстана и Узбекистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня в посольстве Казахстана в Узбекистане прошел круглый стол, в рамках которого эксперты из обеих республик обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе модернизацию общественного сознания и цифровизацию различных сфер общества.