Самара, 21 июня, 2018, 16:58 — ИА Регнум. Самара, славящаяся своими прекрасными девушками, что сегодня особенно актуально, после ЧМ, хороша и футболом. Только что закончился матч сборных Австралии и Дании. 1:1! Соперники осторожно щупали друг друга, точно на первом свидании, без форсирования ситуации. Однако это не помешало австралийцам и датчанам показать симпатичный футбол.

ИА REGNUM Чемпионат Мира по футболу

Все главные события произошли в первом тайме. Сперва отличились датчане. Да как! Поддавив австралийцев высоким прессингом, датчане совершили маленькое футбольное чудо. Николай Йоргенсен сделал шикарную скидку на Кристиана Эриксена, и тот в одно волшебное касание вонзил мяч в верхний угол. А что австралийцы? Они забивают на этом чемпионате мира, как сообщало ИА REGNUM, исключительно с пенальти. И делает это капитан Майл Единак, уверенный парень. Датчанин сыграл рукой в своей штрафной. Единак подошёл к «точке» и пробил Каспера Шмейхеля, а это, знаете ли, не каждый может.

Во втором тайме датчане и австралийцы продолжали решительно щупать друг друга, но не дощупали — ничья, сохраняющая шансы на выход из группы С для двух сборных. У датчан — 4 очка, у австралийцев — 1. Во втором матче группы, как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге в непогоду встретятся сборные Франции и Перу.