Москва, 22 июня, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект, уточняющий, когда можно штрафовать водителей за превышение «средней скорости», внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня.

Сотрудник ГАИ проверяет документы у таксиста. 1974

Авторы предлагают поправки в КоАП, согласно которым «не является доказательством административного правонарушения фиксация превышения установленной скорости движения транспортного средства на участке проезжей части дороги на основании расчета средней скорости движения транспортного средства на данном участке, а также фиксация нарушения правил расположения транспортного средства на участке проезжей части дороги на основании фиксации расположения транспортного средства в начале и в конце данного участка, без фиксации правонарушения в конкретно установленном месте и в конкретно установленное время».

В последние годы в ряде регионов автомобилистам стали выписывать штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов. Такие штрафы некорректны, считают авторы. Некорректным также является привлечение к административной ответственности по другим статьям КоАП РФ в случае фиксации с помощью автоматических комплексов изменения расположения транспортного средства на полосах движения в начале и в конце участка проезжей части, например, в начале и в конце тоннеля, указали они.

Сейчас максимальное наказание за превышение скоростного режима предусматривает штраф в размере 5 тыс. рублей, а также лишение прав на срок до шести месяцев.