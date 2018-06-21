Москва, 21 июня, 2018, 16:55 — ИА Регнум. Мэрия Москвы отказала в согласовании проведения четырёх митингов против повышения пенсионного возраста в стране, которые должны были пройти 1, 3 и 4 июля в центре столицы. Об этом сегодня, 21 июня, сообщил журналистам министр столичного правительства, руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Якоби Валерий. Светлый праздник нищего (фрагмент). 1860

Ранее стало известно, что власти столицы получили четыре заявки на проведение митингов против повышения пенсионного возраста на 1, 3 и 4 июля. Заявки подавали: Либертарианская партия России, «Партия Прогресса», «Яблоко» и «Левый фронт».

Чериников заявил, что в данный момент в Москве находится предельное количество гостей и туристов в связи с проведением чемпионата мира по футболу. Такого наплыва не было несколько десятилетней, утверждает чиновник.

«Все городские системы, в том числе системы обеспечения комплексной безопасности и правопорядка, работают в усиленном режиме», — подчеркнул Черников.

Город просто не справится с проведением дополнительных массовых публичных мероприятия, особенно в тех местах, которые требуют заявители митингов — Бульварное кольцо, площадь Революции, Тверской бульвар.

Чериников заявил, что в настоящее время проведение подобных митингов является и «неуместным и опасным» с точки зрения обеспечения безопасности как горожан, так и туристов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июня второе правительство Дмитрия Медведева одобрило законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет.

Стоит отметить, что президент Российской Федерации Владимир Путин ранее подписал специальный указ, согласно которому с 25 мая по 25 июля все собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, не связанные с проведением спортивных соревнований, разрешено проводить только в специально отведенных местах с разрешения местных властей. Более того, все органы местного самоуправления должны согласовывать проведение массовых мероприятий в этот период с органами МВД и ФСБ. Одиночные пикеты, ранее не требовавшие согласования, также запрещены. Связано это с проведением чемпионата мира по футболу.