Барнаул, 21 июня, 2018, 16:57 — ИА Регнум. Жители села Журавлиха (Первомайский район Алтайского края) смогли спасти от оптимизации среднюю школу, в которой обучаются 80 детей. Чиновники намеревались ликвидировать это учебное заведение путём присоединения к школе села Первомайское. Уже с 1 сентября 2018 года учащиеся десятых и одиннадцатых классов должны были за 20 километров ездить на учёбу туда.

В здании бывшей школы села Лаврентьевка теперь царят запустение и полумрак

Не исключено, что следующим этапом стало бы новое понижение статуса журавлихинской школы, а потом и вовсе её закрытие, как это произошло со многими другими малокомплектными учебными заведениями региона и едва не случилось со школой в Старой Суртайке (Красногорский район Алтайского края). Только обращение на «прямую линию» к президенту Владимиру Путину и в ИА REGNUM спасло ситуацию.

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«Раньше нас извещали, что оптимизация это уже свершившийся факт, и что старшеклассники больше не будут обучаться в журавлихинском школе. Мы тоже писали и звонили на «прямую линию» с президентом, но в отличие от жителей Старой Суетки нам не удалось пообщаться лично с Владимиром Путиным. Тем не менее мы решили бороться до конца, обращались в различные инстанции, к общественникам, в редакцию ИА REGNUM.

На сегодняшнем сходе мы готовились вновь выразить протест, привести доводы о том, что школа полностью укомплектована оборудованием и штатом первоклассных преподавателей, что в прошлом году все выпускники поступили в вузы, что, если оптимизируют школу, из села начнёт уезжать молодежь.

Но каково же было наше удивление, когда мы увидели, что наше скромное мероприятие сегодня посетили и глава района, и местные депутаты, и представители регионального министерства образования. Нам сообщили, что решение о реорганизации остановлено. Более того, было заявлено, что не только у нашей школы, у всего села есть будущее. Не поверите, некоторые люди при этом даже плакали от радости», — пояснила жительница села Журавлиха пояснила Анна Сидорова.

Итак, по итогам состоявшегося сегодня, 21 июня, схода жителей Журавлихи можно совершенно точно сказать, что и журавлихинскую среднюю школу закрывать не будут. Таким образом, в регионе благодаря «прямой линии» появилось уже две спасенные школы и, будем надеяться, два избежавших умирания села.

Закрывшаяся школа в селе Батурово (Алтайский край)

Как уже сообщало ИА REGNUM, особенность системы образования в Алтайском крае в том, что значительная часть населения региона (а это более 1 миллиона человек) проживает в сельской местности. Если ещё 10 лет назад в Алтайском крае насчитывалось 1514 школ, то сейчас действуют около 1100 школ и порядка 100 филиалов.