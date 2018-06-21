Южная Корея нашла источник могущества России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 21 июня, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Сила русского народа: в чём источник могущества России;
- Единая цель: по сирийскому вопросу у России и США схожи интересы;
- Телефонные переговоры: о чём говорили лидеры России и Украины;
- Фанаты-нацисты: Британия проведёт расследование в отношении болельщиков;
- Долги по зарплате: строители-мигранты сахалинской ГРЭС-2 бастуют.
Слушайте выпуск на сайте: regnum.podster.fm/553