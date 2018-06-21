Калуга, 21 июня, 2018, 16:51 — ИА Регнум. В Калужской области зафиксировали массовую гибель рыбы в реке Суходрев в районе деревни Васильевское Дзержинского района. Причина экологической катастрофы — сброс в воду навоза свинокомплексом ООО «Чароен Покпанд Фудс», «дочкой» таиландской компании Charoen Pokphand Group. Об этом 21 июня корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Admoblkaluga.ru Свиной навоз погубил рыбу в реке Суходрев.

По данным специалистов управления экологического надзора, свиной навоз сбрасывался в реку по гибкому рукаву (без распределения). В результате речная вода на протяжении более километра превратилась в зловонную серо-чёрную жижу.

В отношении ООО «Чароен Покпанд Фудс» по факту нарушения водного законодательства возбуждено дело об административном правонарушении. Кроме того, информация о нарушении законодательства в области обращения с отходами производства и законодательства в сфере охраны водных биологических ресурсов направлена в надзорные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, гордость калужского Минсельхоза — крупнейший в регионе свиноводческий комплекс крестьянского фермерского хозяйства, расположенный в деревне Сосновка, сделал невыносимой жизнь жителей более пяти деревень Бабынинского района Калужской области. Также сильно пострадала местная река Росвянка, которая превратилась в зловонное болото. Свиными фекалиями насыщен и пруд в деревне Космачи.

Отметим, согласно федеральному классификатору отходов, свиной навоз отнесен к III классу опасности и требует определенного процесса утилизации.

Напомним, ранее в Калужской области был установлен факт сброса в поле отходов жизнедеятельности фермерского хозяйства в Ульяновском районе. Так, от местного сельхозпредприятия тянется труба длиной несколько километров, из которой в заливной луг стекает свиной навоз. За время сбросов здесь сформировалось целое озерцо. Ситуация усугубляется тем, что в непосредственной близости протекает река Вытебеть.

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