Москва, 21 июня, 2018, 17:06 — ИА Регнум. Польша хочет остаться в рамках Евросоюза, но ведёт себя так безответственно, что де-факто работает на его развал, считает политолог, директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он 21 июня заявил корреспонденту ИА REGNUM, рассуждая о тех тенденциях, которые угрожают единству ЕС. В их числе политика, проводимая польскими властями.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша. Варшава

«Польшу возглавляют не евроскептики, а еврохулиганы, — сказал Кагарлицкий. — У Польши нет никакой перспективы выхода из Евросоюза, она хочет оставаться в рамках ЕС, но при этом хулиганить. Польша ведёт себя так же, как когда-то вела себя польская шляхта, не хотевшая роспуска Речи Посполитой, но своими действиями полностью дезорганизовывавшая её институты. Да, польская элита абсолютно лояльна Евросоюзу, но ведёт себя настолько безответственно, что работает на развал гораздо сильнее, чем, может быть, некоторые сознательные евроскептики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, некоторые действия польской власти и в самом деле вызывают сомнения в том, что Польша заинтересована в сохранении Еврозоны. Так, например, на предстоящем конституционном референдуме поляки должны согласиться с приоритетом польского права над международным и европейским при одновременном сохранении членства Польши в ЕС.

До этого правительство Польши, принявшее ряд законодательных решений, фактически не выполнило требований Еврокомиссии к судебной реформе страны, а в декабре 2017 года Еврокомиссия запустила процедуру, способную лишить Польшу права голоса в Совете ЕС за нарушение статьи 7 договора о Евросоюзе, касающейся принципов верховенства права.