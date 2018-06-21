Тверь, 21 июня, 2018, 16:45 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил с 60-летием мэра Москвы Сергея Собянина, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Мэр столицы отмечает юбилей сегодня, 21 июня.

Kremlin.ru Андрей Савеня

«Под вашим управлением эффективно развивается главный город России. Москва — это сердце нашей страны, город с выдающейся историей, бесценным наследием, яркими традициями и достойным будущим. Вам принадлежит большая заслуга в том, что сегодня Москва преобразилась и является одной из самых современных и красивых столиц в мире», — отметил Игорь Руденя.

Губернатор также поблагодарил Сергея Собянина за поддержку правительства Тверской области в реализации значимых для развития региона проектов.