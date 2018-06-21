Москва, 21 июня, 2018, 16:43 — ИА Регнум. Проблема повышения пенсионного возраста уже давно назрела и перезрела. Численность плательщиков пенсионных взносов ежегодно снижается, а численность пенсионеров растёт в силу увеличения продолжительности жизни, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» Татьяна Омельчук.

Фёдор Бронников. Старик-нищий. 1869

«С точки зрения демографии и снижения численности трудовых ресурсов важно начать именно сейчас медленно повышать пенсионный возраст. Если не начать этот процесс, тогда индексировать пенсии можно будет только по инфляции, и тогда в будущем будет снижаться размер пенсии относительно заработной платы. То есть зарплаты будут расти более высокими темпами, чем размеры пенсий», — отметила эксперт.

Через несколько лет численность пенсионеров и плательщиков сравняется. Соответственно, будет наблюдаться нехватка доходов пенсионной системы, будет нарушен баланс. Пенсии будут отставать от роста зарплаты.

«Стоит отметить, что на сегодняшний день большинство людей (70%), достигающих пенсионного возраста (55 лет женщины и 60 лет мужчины), продолжают работать на тех же рабочих местах. При увеличении пенсионного возраста работник спокойно сможет работать и далее, не подвергаясь угрозе быть уволенным по достижении этих лет, то есть не будет дискриминации по возрасту», — высказала свое мнение Омельчук.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»