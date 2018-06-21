Рим, 21 июня, 2018, 16:35 — ИА Регнум. Новое правительство Италии исходит из того, что страна не будет выходить из еврозоны и возвращаться к лире, заявил в четверг, 21 июня, министр экономики Джованни Триа, передаёт информагентство Ansa.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Италия, Рим, Колизей

Эти слова были произнесены министром в Люксембурге и ставили своей целью «успокоить рынки», полагают журналисты.

Итальянские индексы утром в четверг снизились на фоне ссоры Италии с Брюсселем из-за мигрантов, а также обещания министров в течение года отменить повышение пенсионного возраста.

Выход из еврозоны и возвращение к лире подробно обсуждались как возможный сценарий во время предвыборной кампании конца 2017 — начала 2018 года.