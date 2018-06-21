Киев, 21 июня, 2018, 16:59 — ИА Регнум. Директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович сообщил, что вчера, 21 июня, комитет Рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления поддержал переименование Днепропетровской и Кировоградской областей Украины. Об этом Вятрович написал на своей странице в Фейсбуке.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Декоммунизация. Порошенко. Памятник. Ленин. Гитлер

«Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления ВРУ поддержал предложение переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую, а Кировоградскую в Кропивницкую. Декоммунизацию не остановить», — отметил Вятрович.

По его словам, декоммунизация украинских населенных пунктов «почти завершена».

Он также проинформировал, что в рамках декоммунизации осталось переименовать еще девять населенных пунктов Украины.

«Осталось переименовать девять населенных пунктов, названия которых подпадают под действие закона о декоммунизации. Хотя это не было очевидным с самого начала. Также остается не переименованным Кировоградский район… После этого можно будет говорить, что в контексте переименования декоммунизация будет завершена на 100%», — заявил Вятрович.

В свою очередь жители г. Кропивницкий (бывший Кировоград, до этого Елисаветград) выражают своё возмущение тем, что процесс переименования Кировоградской области проходит без учета мнения местных жителей. В частности, жители региона предлагают переименовать область в Центральноукраинскую или Парижскую.

«Вот почему бы не переименовать Кировоградскую область в Центральноукраинскую? Или мнение жителей области небожителей во власти не беспокоит?» — комментирует пост Вятровича в Фейсбуке Юлия Островская.

«Нужно быть креативней слегка… Давным-давно известно, что Елисаветград с незапамятных времён называли «маленьким Парижем». Можно было и Парижем назвать, а что, Наполеон в своё время (кто не помнит — в 1812 г.) навёл шороху в Москве, так, что — друг и соратник как-никак, и название города автоматически становится «супердекоммунистическим». Представьте, как звучит — «город Париж, Парижской области». Жители — парижане. Круто, да? А не «кропивничане». Такое впечатление, что живём где-то на поле в зарослях одноимённых сорняков. Хотя, в принципе, оно так и есть», — написал житель г. Кропивницкий Vladimir Kolody в Фейсбуке.

В то же время Татьяна Когут предложила переименовать Кропивницкий в Елисаветград.

«Никакого Кропивницкого, вернуть родное имя Елисаветград. Ясно, в Раде больше половины не совсем здоровых и нормальных особей. Позор! Себе они поменяли родные фамилии, теперь нас гнобят» — заявила пользователь соц, сети комментируя пост Владимира в Фейсбуке.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Верховная рада переименовала ряд населенных пунктов и один район в Николаевской, Одесской и Харьковской областях в рамках декоммунизации. Так, поселок городского типа Коминтерновское Коминтерновского района Одесской области стал Доброславом, а Коминтерновский район переименован в Лиманский район.

В Николаевской области поселок Комсомольский Николаевского района переименован в Благодаровку, поселок Красное Знамя Снигуровского района — в поселок Любомировка. Кроме того, село Октябрьское Близнюковского района Харьковской станет селом Верховым.

Кроме того, парламент переименовал село Октябрьское Хустского района Закарпатской области в село Забереж, село Краснознаменка Ивановского района Одесской области — в Знаменку, город Кировоград — в Кропивницкий.

Напомним, 18 мая 2018 года в Верховную раду внесли законопроект о переименовании Кировоградской области. Авторами указаны 153 народных депутата. Они предлагают внести изменения в Конституцию Украины.