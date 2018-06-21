Ярославль, 21 июня, 2018, 16:30 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против ярославской шоколадной фабрики «Собрание» за надписи на упаковке «швейцарский шоколад» и «оригинальный швейцарский». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Федеральной антимонопольной службы России.

ФАС России Шоколад фабрики «Собрание»

Фабрика, расположенная в селе Варегово Большесельского района, производила шоколад с обозначениями «швейцарский шоколад» и «оригинальный швейцарский». На это и пожаловался кооператив компаний производителей швейцарского шоколада (CHOCOSUISSE) .

«Общество использовало на упаковках своей продукции обозначения «Swiss chocolate» (англ. «швейцарский шоколад»), «Le controle du chocolat de la Suisse» (фр. «контроль шоколада Швейцарией»), «Swiss original» (англ. «оригинальный швейцарский»), а также изобразительный элемент, воспроизводящий флаг Конфедерации Швейцарии в его цветовой гамме. Все это вводило потребителей в заблуждение относительно места производства товара», — заявили в ФАС России.

Комиссия ФАС России признала действия ООО «Собрание» актом недобросовестной конкуренции.

В ходе рассмотрения дела ООО «Собрание» прекратило использование на упаковках своей продукции надписей, содержащих обозначения «Swiss» и «Suisse», а также изобразительного элемента с белым крестом, воспроизводящего флаг Конфедерации Швейцарии. В связи с этим нарушителю не было выдано предписание о прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство.