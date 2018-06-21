Москва, 21 июня, 2018, 16:31 — ИА Регнум. Институты Евросоюза ослабли и дезорганизовались, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он 21 июня заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя дальнейшую судьбу ЕС.

moritz320 Евросоюз. Угроза распада

«Если раньше распад Евросоюза рассматривался на уровне исключительно абстрактных возможностей, то сейчас угроза его распада реально существует, — сказал Кагарлицкий. — Перспектива стала реальностью. Вряд ли это произойдёт в ближайшие пять лет, но мы уже видим ослабление и дезорганизацию институтов ЕС. Будут попытки реформ Евросоюза, но, как показал опыт первого президента СССР Михаила Горбачева, попытки реформ могут легко привести к распаду. Уже все понимают, что реформа ЕС неизбежна, и когда она начнётся, в процесс всё может обернуться развалом. Венгрия, Чехия и Италия (страны, руководимые евроскептиками — прим. ИА REGNUM ) — это уже довольно серьёзно».

Напомним, что крайне пессимистично смотрят на дальнейшую судьбу ЕС даже крупные европейские чиновники. Так, министр экономики Франции Брюно Ле Мэр 19 июня заявил, что Европейский союз находится «в процессе разложения».

«Государства фокусируются на себе самих, они пытаются найти национальное решение проблем, которые не могут иметь европейских решений», — добавил Ле Мэр и призвал предложить новый европейский проект по миграции, экономическим вопросам и финансам для консолидации ЕС в мире, в котором «с одной стороны США, а с другой — Китай», а Франция «взята в тиски».