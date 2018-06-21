На пожаре в крымском пансионате пострадал ребёнок
Евпатория, Крым, 21 июня, 2018, 16:25 — ИА Регнум. Пожарные справились с огнём в частном пансионате «Арсенал» в Евпатории. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
«Площадь пожара составила 280 кв. метров. Пострадали шесть человек, трое из них, включая ребёнка, попали в реанимацию с сильными ожогами. Ещё 30 человек были эвакуированы», — уточнили в ведомстве.
По предварительным данным, пансионат был зарегистрирован как частный жилой дом.
Также отметим, что местные жители сообщают в соцсетях о том, что все пострадавшие — отдыхающие из Санкт-Петербурга.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня в Евпатории на улице Симферопольской, 94 загорелся пансионат «Арсенал». Звонок о происшествии поступил пожарным в 14:00.
На месте происшествия работали шесть отделений пожарно-спасательной службы.