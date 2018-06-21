Киев, 21 июня, 2018, 16:24 — ИА Регнум. Украина должна создать ракеты, способные поразить Санкт-Петербург и Москву, заявил 21 июня украинский генерал Игорь Романенко в интервью изданию «Обозреватель».

Цитата из х/ф «Великий диктатор». Реж. Чарли Чаплин. 1940. США Мечты об экспансии

На всякий случай Романенко подчеркнул, что он говорит это всерьёз и его мечты вслух не являются шуточными.

«До Москвы, до Санкт-Петербурга. Это без шуток. Это очень серьезный момент», — заявил Романенко.

Украинский военный отметил, что этого можно достичь путем совершенствования ракет «Гарпун» и «Гром-2», которые надо довести до способности долетать до европейской части России.

Судя по тому, что при этом Игорь Романенко смог вспомнить о международных ограничениях максимальной дальности ракет класса «земля-земля» 300 километров, украинский генерал не находился в состоянии измененного сознания. Тем более, что он поделился расчетами, согласно которым на реализацию его плана потребуется довольно много времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генерал Романенко уже прославился не менее фантастическими заявлениями о возможном вторжении российских войск на Украину при помощи подводных лодок и уязвимости Крымского моста для удара с воздуха.