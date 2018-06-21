Махачкала, 21 июня, 2018, 16:24 — ИА Регнум. В Дагестане сегодня, 21 июня, состоялось знаменательное событие — получили сертификаты на жилье первые 20 переселенцев из сел Храх-Уба и Урьян-Уба. В министерстве строительства и ЖКХ республики по этому случаю состоялось торжественное мероприятие. Свидетельства лично вручал министр Малик Баглиев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Как отметили в министерстве, сумма сертификата зависит от состава семьи. Всего из федерального бюджета на эти цели выделено более 200 млн рублей. Еще 10,5 млн рублей направлено из республиканского бюджета. Как отметил министр строительства, проблема с финансированием разрешилась только в 2018 году, когда в дело вмешался врио главы республики Владимир Васильев.

«Вы вернулись на свою родину, мы хотим, чтобы вы знали, что помимо вручения этих сертификатов, минстрой Дагестана также готов оказать посильную помощь в приобретении жилья, предоставлении консультации», — приводит слова Баглиева пресс-служба ведомства.

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Напомним, в списке жителей сел Храх-Уба и Урьян-Уба, нуждающихся в государственной поддержке для обустройства в Дагестане, включены 138 семей — всего 377 человек. Уже поступило 113 заявлений на получение этой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, село Храх-Уба после заключения в 2010 году межгосударственного договора между Россией и Азербайджаном стало входить в границы Азербайджана, несмотря на то, что село входит в зону сельского совета Новоаульский Магарамкентского района Дагестана и подавляющее число храхубинцев — граждане РФ. Власти Азербайджана начали выселять жителей Храх-Убы, не пожелавших принять гражданство Азербайджана.

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