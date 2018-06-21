Пермь, 21 июня, 2018, 16:26 — ИА Регнум. В Перми в Мотовилихинский районный суд подан иск к департаменту образования муниципалитета и школе, учитель которой уже отбывает наказание в местах лишения свободы за педофилию. Родители подростка, ставшего жертвой домогательств классного руководителя, требуют 3 млн рублей, сообщают местные СМИ.

(сс) Alexas Fotos Учитель

По данным ТК «РифейПермь», о сексуальной связи 29-летнего преподавателя с учеником стало известно после того, как учитель решил продать старый мобильный телефон. Педагог забыл удалить шокирующие фотографии. Потенциальный покупатель, увидев интимные снимки, обратился к директору школы, информацию передали в правоохранительные органы. Суд в 2017 году приговорил теперь уже бывшего учителя к двум годам и четырем месяцам лишения свободы. Кроме того, он должен выплатить в пользу ребёнка 200 тыс. рублей. Но ещё ни копейки не выплатил.

Иск подан 20 июня. О компенсационных требованиях заявила мать подростка. В администрации Перми подчеркнули, что с августа 2016 года в школе усилен контроль за образовательным процессом и трудовой дисциплиной. Новый классный руководитель вёл дневник наблюдений за психологическим состоянием мальчика, который стал жертвой педофила. Мальчику оказывалась помощь, как со стороны педагогического коллектива, так и психологических служб, сообщает портал 59.ru.

Однако мать школьника утверждает обратное — психолог не был представлен. Адвокат потерпевшей стороны отметил, что на мальчика после случившегося началась травля в школе. Звучали даже обвинения, что ребёнок сам виноват в случившемся. Подросток нуждается в психологической реабилитации, на которую у родителей денег нет.

Добавим, что в Прикамье в 2018 году отмечен рост преступлений против половой неприкосновенности детей: в январе-марте жертвами сексуальных преступлений стали 103 ребёнка, в январе-марте 2017 года — 81.