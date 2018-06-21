Владимир, 21 июня, 2018, 16:22 — ИА Регнум. Владимирское отделение партии «Родина» планирует принять участие в выборах губернатора Владимирской области, которые пройдут 9 сентября. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в ИА REGNUM 21 июня. Пока партия не определилась с кандидатом, но сообщает о существовании некого «шорт-листа».

Логотип партии «Родина»

В списке претендентов несколько известных фамилий. Кроме того, среди них есть и глава регионального отделения партии Магамед Ахматов. При этом сообщается, что депутаты от КПРФ, «Единой России» и «Справедливой России» уже сейчас готовы отдать свои подписи за не выбранного пока кандидата партии «Родина».

В партии также предлагают ввести ценз для кандидатов на пост губернатора. Претендент должен либо родиться в области, либо жить в ней не менее полугода.

«Политик, управленец вряд ли должен походить графиком жизни на Стаса Михайлова. Известность и востребованность, конечно, вещь хорошая, но далекая от повседневных нужд простых людей», — объяснил предложение Магамед Ахматов.

Напомним, выборы губернатора Владимирской области пройдут 9 сентября. Сейчас документы в избирком уже подала действующий глава региона Светлана Орлова, которая баллотируется от партии «Единая Россия». Также о выдвижении заявили Максим Шевченко (КПРФ) и Владимир Сипягин.