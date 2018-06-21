Ярославль, 21 июня, 2018, 16:20 — ИА Регнум. В Ярославле запрещено купание на территории официальных городских пляжей. Информацию об этом на своей странице в социальной сети разместил заместитель мэра Ярославля Михаил Кузнецов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Пляж в Ярославле

«По информации управления Роспотребнадзора по Ярославской области, качество воды в реке Которосль и реке Волга не соответствует санитарным нормам. Купание на территории пляжей ЗАПРЕЩЕНО!», — написал он.

Напомним, в ближайшие несколько дней в Ярославской области ожидается жаркая погода с температурой 27−28 градусов тепла.