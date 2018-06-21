Москва, 21 июня, 2018, 16:16 — ИА Регнум. Повышение пенсионного возраста — решение необходимое и возможное для реализации. Для того, чтобы обеспечить рост пенсий, рост доходов пенсионеров, необходимо, чтобы был пополняемый источник для выплаты этих пенсий, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ФГБУ «ВНИИ труда» Дмитрий Платыгин.

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Что является источником выплаты пенсий — эта заработная плата работников, от которой идут отчисления в Пенсионный фонд РФ (ПФР), причём это универсальный источник во всём мире. Чем больше работников на рынке труда, тем больше отчислений, которые аккумулируются в фонде выплаты пенсий, тем больше возможностей повышать уровень пенсионного обеспечения, пояснил он.

«На сегодняшний день в России наблюдается достаточно тревожная тенденция на рынке труда — критическим стало соотношение между трудоспособным и нетрудоспособным населением — это два работника приходящиеся на одного пенсионера. Эта цифра очень низкая по сравнению с другими странами, которые столкнулись с такой же проблемой. Чем больше в России людей, уходящих на пенсию и с рынка труда, тем более неустойчивой становится пенсионная система», — считает эксперт.

В свою очередь, по его мнению, неустойчивость пенсионной системы ведет к невозможности увеличивать размер пенсии. Соответственно, могут быть негативные последствия от того, что пенсионная система может разбалансироваться и не выполнять те обязательства, которые были взяты по правам пенсионеров, до того, что не будут решаться задачи по повышению уровня пенсий выше уровня инфляции.

«Многие механизмы сейчас рассматриваются, но если посмотреть на международный опыт, на те страны, которые раньше начали движение по повышению пенсионного возраста, то уже видны определенные результаты. Этот механизм — создание возможности для того, чтобы больше людей оставалось на рынке труда, — универсален. Этим путем прошли абсолютно все страны. Другие механизмы сложно эффективно искать. Чем больше людей на рынке труда, тем больше возможностей у пенсионной системы», — высказал свое мнение Платыгин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»