Москва, 21 июня, 2018, 16:17 — ИА Регнум. Вся история с санкциями против РФ выявила очень больше различия интересов как в европейском обществе, так и среди его политической элиты, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 21 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление депутата Европарламента от Италии Марио Боргезио, призвавшего все страны Евросоюза проявить интерес к возможной отмене антироссийских санкций.

Цитата из х/ф «Седьмая печать». Реж. Ингмар Бергман. 1957. Швеция Подпиленное дерево

«Если взять немецких экспортёров, определённые фирмы, которые работают с Россией, они, конечно, заинтересованы в снятии санкций, — сказал Кгарлицкий. — Другие фирмы, которые надеются превратить украинский рынок в свой собственный, настроены сохранить хорошие отношения с нынешним киевским режимом, а значит, не желают отмены санкций. Иными словами, идёт борьба очень конкретных и очень специфических интересов».

Что касается непосредственно самой Италии, то она, по мнению главы ИГСО, заинтересована в том, чтобы работать на расшатывание Евросоюза. Дело в том, что нынешняя итальянская власть состоит из евроскептиков, которые видят в ЕС потенциальную угрозу в том случае, если Рим захочет проводить политику, идущую вразрез с интересами Берлина и Парижа.

«В такой ситуации и Германия, и Франция будут давить на Италию так же, как они давили на Грецию, — сказал Кагарлицкий. — Но Италия сильнее, больше и богаче Греции. А главное, это государство совсем другого уровня. Рим неминуемо войдёт в конфликт с верхушкой Евросоюза, и его стратегия будет в том, чтобы максимально расшатывать ЕС и вносить раскол в ряды европейских государств и элит, чтобы те как можно больше ссорились между собой и оставили Италию в покое».

Напомним, как сообщило RT, по мнению депутата Европарламента от Италии Марио Боргезио, все страны Евросоюза должны проявлять интерес к возможной отмене антироссийских санкций.

Также он высказался за «дипломатическую и коммерческую разрядку в отношениях с Россией», причём, как считает депутат, больше всего в этом должны быть заинтересованы страны с сильной экспортной составляющей, такие как Франция и Германия.