Барнаул, 21 июня, 2018, 16:15 — ИА Регнум. На территории ЗАО «Барнаульскийхлебокомбинат № 4» (Алтайский край) днём 21 июня, произошёл серьёзный пожар. Густые клубы дыма разнесло по территории Ленинского района Барнаула. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, горело чердачное помещение.

Цитата из группы barneos22 в соцсетях Пожар на барнаульском хлебокомбинате № 4

«Огонь распространился на площадь в 120 квадратных метров. Пожарным уже удалось с ним справится», — отметил оперативный дежурный ведомства.

О размере причинённого ущерба и причинах пожара пока неизвестно.