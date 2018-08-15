Калининград, 21 июня, 2018, 16:08 — ИА Регнум. Калининградский болельщик Владимир Владимиров предложил российским футбольным фанатам провести флешмоб «Отдай честь Черчесову».

Стоп-кадр трансляции Дзюба отдает честь Черчесову

«Есть идея — запустить акцию: отдавание чести, как Черчесов в первом матче и ответка Дзюбы — во втором. Всероссийский флэшмоб! Это было бы отличным запоминающимся национальным флешмобом покруче, чем клич у исландцев», — сообщил болельщик корреспонденту ИА REGNUM.

Владимиров продолжил, что «ребята заслужили это после всей той «урганто-слепаковской» травли не особо далеких людей» (напомним, ведущий Первого канала Иван Ургант запустил унизительную акцию с усами, а ля Станислав Черчесов).

«Считаю, что нужно перебить это глумление и отдать должное ребятам, которые действительно выкладывались на поле, не жалея своего здоровья. Подключить любых знаменитых и известных людей, и пустить в «Ютубе», «Инстаграмме» и т. д. Чтобы к утру уже полстраны отдавали честь и показали, что поддержки гораздо больше, чем глумителей!», — сказал болельщик.

Владимир Владимиров добавил, что «было бы здорово к третьему матчу с Уругваем, чтобы все на трибунах отдали честь в шутливой форме».

Напомним, три дня назад болельщики из Исландии запомнились тем, что в столичном парке «Зарядье» у стен Кремля провели масштабную акцию. Порядка 30 тысяч человек поднимали над головой руки, хлопали в ладоши и дружно выкрикивали: «Ху!»