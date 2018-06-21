Волгоградская область, 21 июня, 2018, 16:04 — ИА Регнум. В Волгоградской области на территории Успенско-Никольского храма в станице Арчединской будет установлен памятник царю Николаю II. Как 21 июня сообщила пресс-служба Волгоградской епархии, его открытие пройдет 17 июля. Бюст будет установлен на деньги благотворителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай II

Бюст уже изготовлен в Москве. Он создан по проекту скульптора Вячеслава Клыкова, который умер в 2006 году. В пресс-службе также отметили, что в день освещения памятника в храм прибудет чудотворная мироточивая икона Николая II. Она уже была в церкви в 2017 году.

«Желание установить памятник Николаю II, одному из святых покровителей нашего храма, родилось давно. Особая честь — посвятить это событие памятной дате — столетию мученической кончины Царственных Страстотерпцев. Возможность осуществить эти планы появилась после прибытия в станицу мироточивой иконы Царя-Мученика в 2017 году», — цитирует пресс-служба настоятеля прихода, благочинного монастырей Урюпинской епархии игумена Петра.

Напомним, в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге произошел расстрел царской семьи.